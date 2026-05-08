財務省＝東京・霞が関財務省は8日、国債と借入金、政府短期証券を合わせた「国の借金」が2025年度末時点で1343兆8426億円になったと発表した。前年度末に比べ1.5％（20兆1271億円）増加し、10年連続で過去最大を更新した。税収は増えているものの、物価高や金利上昇で政策経費が膨らみ、借金に頼る財政運営が続いている。内訳は国債が1207兆2188億円で、24兆3339億円増えた。このうち償還や利払いに充てる「普通国債」が24兆56