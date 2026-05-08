ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が向かっているスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島から加賀記者に最新情報を伝えてもらいます。先ほど入ってきた情報です。イギリス政府によりますと、これまでにイギリス国籍2人の感染が確認されていましたが、新たにクルーズ船が寄港した別の島に滞在しているイギリス国籍の1人に感染の疑いがある症例が報告されたということです。また、テネリフェ島では今朝から地元議員や