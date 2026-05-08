◇プロ野球セ・リーグ中日-巨人(8日、バンテリンドーム)巨人が立ち上がり、中日・柳裕也投手に6者連続三振を許しました。初回、キャベッジ選手が空振り三振、2番の佐々木俊輔選手が見逃し三振に仕留められると、3番・泉口友汰選手は3球で三振に。2回にはダルベック選手、大城卓三選手、増田陸選手が連続で空振り三振。右投げの柳投手に対して、野手8人中6人の左打者を並べた巨人ですが、序盤は柳投手の投球に苦戦を強いられる形