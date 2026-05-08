ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船「MVホンディウス号」。日本時間8日午後現在、乗客・乗員約150人を乗せ、受け入れ先のスペイン・カナリア諸島に向け航行を続けています。一方で、受け入れる側の島の薬局店員からは「感染が広がるかどうか分かりません。何もありませんように」といった不安の声が聞かれました。クルーズ船の到着が刻一刻と迫る中、WHO（世界保健機関）は7日、ハンタウイルス感染者が新たに2人確認さ