◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦 準々決勝 日本-ウクライナ (8日、ロンドン)日本はメダルをかけた準々決勝ウクライナ戦に臨み1番手の橋本帆乃香選手(世界ランキング15位)が登場。アナスタシア・ディミトレンコ選手(同166位)に3-0(11-9、11-7、11-4)で勝利し、日本が先勝しました。第1ゲームの中盤まで互いにポイントを取り合う拮抗した展開。カットマンの橋本選手の粘りに対し、ディミトレンコ選手は強打で対抗します。ゲームスコ