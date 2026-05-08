5月8日、Bリーグは、ユース選手を対象とした育成プロジェクト「B.LEAGUE NEXT STAR PROJECT」の一環として、「B.LEAGUE U18 International Training Camp 2026 in Australia」を実施することを発表した。 同プロジェクトは「世界に通用する選手やチームの輩出」を目的としたもの。今回の海外遠征は昨年に続いて実施され、5月9日から17日までオーストラリアで行われる。 期間中は、オー