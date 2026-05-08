サンアントニオ・スパーズとミネソタ・ティンバーウルブズによる「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルは、フロストバンク・センターで2試合を終えて1勝1敗となった。 5月5日（現地時間4日、日付は以下同）の初戦で、同点17度、リードチェンジ19度の激戦をアウェーのウルブズが104－102で制した。すると7日の第2戦では、ホームのスパӦ