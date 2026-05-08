柏木由紀が、6月17日にリリースするシングルCD『シアワセ記念日』のジャケット写真および新たなアーティスト写真を公開。また、自身作詞のカップリング曲のタイトルが「君は僕のShining Star」であることも明らかになった。 （関連：【画像あり】柏木由紀、“特別じゃない日のちいさなしあわせ”がコンセプトの『シアワセ記念日』ジャケット写真） 今作のジャケット写真は、通常盤は“特別な日のケーキで