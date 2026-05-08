【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEが、5月13日にリリースするCDアルバム『JEKYLL』の初回限定盤にも収録される「SSS -HYDE Ver.」のMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 ■HYDE CHANNEL公開収録に700名を招待 また、1月29日に発売されたニューシングル「THE ABYSS」と、ニューアルバム『JEKYLL』の連動応募MONSTERS CHANCEの特典内容が決定した。7月31日に東京都内で行われるHYDE C