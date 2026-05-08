【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大西流星（なにわ男子）、浮所飛貴・佐藤龍我（ACEes）が、5月14日21時50分からTBSで放送される『サンド屋台』に登場する。 ■今回は人気急上昇中の令和のアイドル大集合SP！ 2024年1月に第1弾を放送、以降も毎回好評で第5弾の放送となる『サンド屋台』。MC・サンドウィッチマンの屋台に豪華ゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しむ、“箸もトークも進む”新