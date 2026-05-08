日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 17128( 14735) 9月限1276(26) TOPIX先物 6月限 25756( 24293) 9月限 5( 5) 日経225ミニ 6月限191262(191252