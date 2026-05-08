俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演。「あの子絶対に売れるよ」と確信した俳優について言及する場面があった。「凄いと思った俳優」という話題になると、田中は14年放送のテレビ朝日系「死神くん」で初めて共演した菅田将暉の名前を挙げた。「まだ菅田くんがドーンっていく前だったんですけど。菅田くんが若手の感覚でお芝居したんですけど“なんだ、この子