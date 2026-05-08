◇阪神大学野球春季リーグ第5節1回戦天理大2―1大阪産業大（2026年5月8日GOSANDO南港野球場）天理大が接戦を制し、3季ぶりの優勝に王手をかけた。9日に行われる2回戦で引き分け以上、もしくは敗れても大阪体育大が敗れれば28回目の優勝が決まる。