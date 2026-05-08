兵庫県伊丹市の県営住宅一室のドアポストから、市が物価高対策として配布しているギフトカードを盗んだとして、30歳の無職の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、伊丹市に住む30歳の無職の男です。 警察によりますと、男は3月20日から3月22日までの間に、伊丹市荒牧の県営住宅で、9階の部屋のドアポストに手を突っ込み、ギフトカード1枚が入った封筒1点を盗んだ疑いがもたれています。 男はこの県営