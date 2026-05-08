安達結希さん殺害事件遺体転々の理由は… 父親は遺棄した遺体を移動させた理由について「捜索が及ぶ可能性があったため」などと警察に説明していることがわかりました。 【写真を見る】【独自】結希さんの遺体を移動させた理由「捜索が及ぶ可能性があったため」と安達優季容疑者が説明殺害後に4か所へ…動機解明など進める【京都男児殺害事件】 京都府南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は息子の結希さん（当時11）