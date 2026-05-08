タレントの鈴木奈々（37）が8日までに、自身のインスタグラムを更新し、自宅の寝室を披露した。鈴木は広々とした落ち着いた色合いの寝室の写真を投稿し「私の寝室ですベッドは大塚家具でセールになってて買いました！もう10年以上使ってます！マットレスは新しく変えて、ニトリで買いました！#しっとりした空間#ベッドメイキング」とつづった。鈴木と言えば、都内に3億円の自宅を購入したことで話題となっており、これま