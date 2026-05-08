グラビアアイドルの本郷杏奈（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（40）と第2子女児との3ショットを公開した。6日に第2子誕生を報告した本郷。「沢山のお祝いコメントありがとうございます。全部読ませていただいてます」と感謝の思いをつづった。退院する際の親子3ショットなどを公開。「今回出産した産院が最高すぎて退院したくなかった...ホテルみたいに綺麗なお部屋で、エ