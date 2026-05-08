【WWE】SMACK DOWN（5月1日・日本時間2日／オクラホマ・タルサ）【映像】“ほんの数十秒”でも存在感…米マット最高峰に「あの男」が登場リングネームすら与えられず、カメラに抜かれたのは数秒。識者が「ついにあの男が…」と声を震わせ、日本のタイムラインには「なんだこの東洋人は！」「EVILカッケエ」と戸惑いと歓喜の声が飛び交った。日本時間2日放送のWWE「SmackDown」に、元EVILこと"