【ニューヨーク＝木瀬武】米国際貿易裁判所は７日、米トランプ政権が今年２月から世界各国・地域に課している一律１０％の「代替関税」を違法とする判決を出した。政権が発動の根拠とした「通商法１２２条」が認める範囲を逸脱していると判断した。昨年４月に発動した「相互関税」が米連邦最高裁で違法とされたのに続き、政権の通商政策にとって大きな打撃となる。判事３人のうち２人が違法と判断した一方、１人は反対した。原