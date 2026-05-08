俳優・田中圭（41）が8日に更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演。国際ポーカー大会に出場したのが世間にバレた際の、妻の反応について言及する場面があった。田中は昨年7月、米ラスベガスで行われたポーカーの世界大会で3位に入賞し、賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得。大会はポーカー世界一を決める「ワールドシリーズオブポーカー」で、田中が出場した部門は1935人がエントリーし