ホルムズ海峡で、中国の船主が所有する石油タンカーが今月4日に攻撃を受けたと報じられました。中国外務省は8日、「海峡の情勢悪化を回避するよう呼びかける」などと述べました。中国メディアは7日、中国の船主が所有する大型石油タンカーが、4日にホルムズ海峡の入り口で攻撃を受け、船の甲板で火災が発生したと報じました。船主の関係者は、中国のタンカーが攻撃されたのは初めてだと話したということです。この事故について、中