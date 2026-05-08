【GALLERIA 崩壊：スターレイル コラボモデル】 5月8日 受注開始 価格：334,980円～ サードウェーブは、PC GALLERIA（ガレリア）とHoYoverse が手掛ける崩壊シリーズのスペースファンタジーRPG「崩壊：スターレイル」とのコラボモデルを、全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイ