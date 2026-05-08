咲妃みゆ、渡邊圭祐、小林亮太、渡辺いっけいが共演する舞台『Yerma イェルマ』の全公演詳細が決定。併せて、メインビジュアル、全キャストが解禁された。【写真】舞台『Yerma イェルマ』全キャストソロカットも！1930年代スペインの閉塞的な寒村を舞台に、抑圧された女性の苦悩と孤独を鮮烈に描き出した詩人・劇作家フェデリコ・ガルシーア・ロルカによる不朽の傑作『イェルマ』。本作では、この作品を起点に演出家・稲葉賀