江口拓也、浪川大輔、仲村宗悟、石井未紗が出演する朗読劇ガリレオシリーズ第2弾『容疑者Xの献身』が、8月15日に東京・一ツ橋ホールにて上演されることが決まった。【写真】『ガリレオ』今見返すと超豪華！シーズン1を盛り上げた“犯人”ゲストたち常識を超えた謎に天才科学者が挑む、シリーズ累計1500万部超の人気小説「探偵ガリレオ」シリーズ。東野圭吾作品の最高傑作とも評される直木賞受賞作『容疑者Xの献身』が朗読劇