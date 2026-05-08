5月1〜3日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位発進を決めた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員84万7000人、興収11億7200万円をあげ、2週連続で1位に輝いた。5月6日までの累計では動員394万人、興収54億円を突破している。 【写真で見る】5月1〜3日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、メリル・ストリープとアン・ハサウェイ共演のヒット作20年ぶりの続編となる『