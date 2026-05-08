◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都・芝２２００メートル）＝５月８日、栗東トレセン２４年セレクトセール１歳部門で５・９億円の値が付いたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、栗東・坂路をキャンターで軽快に駆けた。「デビュー以来、一番いいと思うけどね、メンバーが強いね」と友道調教師。世代の頂点を決める日本ダービーへ向けて試金石の一戦になりそうだ。全３戦で連対率は１