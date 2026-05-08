巨人、レッドソックスなどで日米通算５４９試合に登板し、昨シーズン限りで現役引退した沢村拓一氏が８日、自身のＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）を更新し、出演番組を告知した。沢村氏は「皆様にご報告です」と書き始め、「明日２１時から『逃走中』です」と、出演番組を告知。「めちゃくちゃ走りました、ハンターが追っかけてくるからです。西武遊園地に朝方３時入り５時スタートです、通常営業前に全撤収するためです。妨害者は倒し