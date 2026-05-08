【モデルプレス＝2026/05/08】女優の比嘉愛未が6月10日発売する初のエッセイ集『またね。』（講談社）より、表紙イメージが解禁された。【写真】39歳朝ドラ女優が焼いた「圧巻の断面」と話題の肉◆比嘉愛未、初エッセイ集「またね。」表紙解禁エッセイ集のタイトルは『またね。』。表紙には、木漏れ日を浴びた比嘉を真正面からとらえた、自然体でありながら凛とした印象的なカットが採用されている。帯には「俳優20年、人生40年。