◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が今季２勝目を懸け先発し、初回を無安打無失点で立ち上がった。まずは先頭・カリステを二直に打ち取って１アウト。続く福永、村松をカーブで連続三振とテンポ良く３者凡退に抑えた。前回登板の４月３０日・広島戦（東京ドーム）は６回無安打投球を見せていた右腕。中７日でこの日を迎え、「（これまでで）体の回復が