元サッカー日本代表監督（２００２〜０６年）で、Ｊ１鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコ氏（７３）が北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）に臨む日本代表の躍進に太鼓判を押した。茨城・鹿嶋市内で８日、４月下旬の来日後初めて取材に応じ「４強入りは揺るぎない」と言及。「４強入りの可能性がある」とコメントした昨年１１月から“上方修正”した。今年３月の親善試合でイングランドを撃破した森保ジャパンを絶賛し、過