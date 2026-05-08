夢グループのCMでの「社長～」のフレーズでも知られる歌手・保科有里が7日、自身のインスタグラムで元人気力士との2ショットをアップした。 【写真】すご～い！ 身長差40cm角界のベッカムと並んだ保科有里 保科は「とある所でバッタリお会いした琴欧洲さん。」と2人で並んだ写真を投稿。大相撲の元大関琴欧洲の鳴戸親方は02年にブルガリアから来日し、佐渡ケ嶽部屋に入門。“角界のベッカム”の愛