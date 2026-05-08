2026年のゴールデンウィークで、山陽新幹線の利用者数は去年を上回った一方、高速道路の目立った渋滞は減少しました。JR西日本によると4月24日から5月6日までの山陽新幹線の利用者数は、約202万6000人で、去年を7％上回りました。なかでも2日の下りと6日の上りは13万人以上が利用したということです。一方、ネクスコ西日本によるとゴールデンウイーク期間中、中国地方の高速道路で発生した5キロ以上