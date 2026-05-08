記事ポイントわらび餅専門店 門藤が群馬県2店舗目となる安中店を2026年6月6日にグランドオープン本わらび餅【脆味】は風味の異なる三種のきな粉（ふくゆたか・黒ごま・深煎り）で楽しめるお土産品ミシュランシェフとタイアップしたわらび餅入りドリンク「WARABI-TA」も提供 群馬県に本わらび餅の専門店が新たに登場します。カドフジが手がけるわらび餅専門店 門藤は、2026年6月6日に群馬県安中市へ2店舗目となる「安中店」を