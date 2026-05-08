お笑いコンビ・サンドウィッチマンがMCを務める、14日午後9時50分から放送のTBS系バラエティー『サンド屋台』では、「人気急上昇中の令和アイドル大集合SP」として、なにわ男子・大西流星、ACEes・浮所飛貴＆佐藤龍我が出演する。キラキラなイメージと違う現代のアイドル事情に、ベテランの大久保佳代子やブラックマヨネーズ・小杉竜一も驚がくする。さらに、大西とゆうちゃみが高校時代のクラスメイトだったことも明かされる。