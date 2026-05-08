藤井聡太名人将棋の第84期名人戦7番勝負第3局は7、8の両日、石川県七尾市で指され、後手の藤井聡太名人（23）＝竜王・王位・棋聖・棋王・王将との六冠＝が130手で挑戦者の糸谷哲郎九段（37）を破り、開幕から3連勝してタイトル防衛に王手をかけた。藤井名人は4連覇が懸かる。名人初挑戦での奪取を目指す糸谷九段は、後がなくなった。第4局は16、17日に大阪府高槻市で行われる。名人戦7番勝負は2日制で、持ち時間は各9時間。