ニコンが8日発表した2026年3月期の連結純損益は860億円の赤字（前期は61億円の黒字）に転落。赤字額は過去最大。金属3Dプリンター事業について、906億円の減損を計上したことが響いた。ニコンは23年にドイツ企業を買収し、金属3Dプリンター事業に参入。だが中国勢との競争に苦戦し、資産額の見直しを強いられた。大村泰弘社長は決算会見で「期待した事業拡大ができておらず、重く受け止めている」と述べた。売上高は5.3％減