大西洋航行中のクルーズ船のハンタウイルス集団感染疑いを巡り、上野賢一郎厚生労働相は8日、体調に異常がある南米からの入国者には、ウイルスを媒介する齧歯類との接触を確認し、受診を勧めるよう検疫所に指示したと明らかにした。