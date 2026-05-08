◇セ・リーグ中日─巨人（2026年5月8日バンテリンドーム）中日の柳裕也投手が今季2勝目を目指して巨人戦の先発マウンドに上がった。初回、先頭のキャベッジを空振り三振に仕留めると、奪三振ショーが始まる。続く佐々木は見逃し、泉口を空振り三振に封じた。勢いは止まらない。2回は4番のダルベックを空振り三振、大城、増田からも空振り三振を奪い、圧巻の6者連続Kで立ち上がった。