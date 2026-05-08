厚生労働省によりますと、はしかの患者は先月26日までの1週間で、全国で68人確認されました。このうち、東京都が53人と大半を占め、過去10年で最も多かった2019年の同じ時期に迫るペースで増加しています。また、ことしの累計は436人にのぼり、去年の同じ時期の4.5倍以上と高止まったままです。