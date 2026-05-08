【ブリュッセル＝上杉洋司】英紙フィナンシャル・タイムズによると、欧州連合（ＥＵ）のアントニオ・コスタ欧州理事会常任議長（ＥＵ大統領）は７日、ロシアのウクライナ侵略の終結に向けた交渉を巡り、コスタ氏らＥＵ首脳がプーチン露大統領と直接対話をすることも念頭に準備していると述べた。イタリア・フィレンツェの大学で行われた講演で発言した。コスタ氏は、いずれプーチン氏と対話する「可能性がある」とした上で、「