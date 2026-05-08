岡山・美作市の温泉街で76歳の女性が行方不明になって、8日で8日目。取材班は、新たな目撃情報を入手した。“薄いピンク色の浴衣”暗がりを歩く人物目撃されたのは、5月1日から行方が分からなくなっている藤田博子さんだったのか。広島・福山市に住む76歳の藤田さんは、5月1日から夫と長女夫婦、孫の5人で美作市にある湯郷(ゆのごう)温泉に旅行に来ていた。しかし、午後9時ごろに夫が確認したのを最後に、行方が分からなくなってい