フリーアナウンサー竹内由恵（40）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ゴールデンウィークの家族旅行ショットを披露した。竹内は「GW終わりましたねその前から娘が体調を崩し入院、（仕事にもご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ありませんでした。）そのあとは無事に回復し、温泉に行っていました」とつづった。そして、長男を抱く写真や温泉での浴衣姿の長女の写真を掲載。「子供たちのぺちゃくちゃおしゃべりに癒