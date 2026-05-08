小型犬だと思ってお迎えしたはずが、思った以上に成長して…。飼い主さんも想定外だった『お散歩風景』が話題になっているのです。 こんなに成長するとは思わなかった…！想定外だったお散歩風景は記事執筆時点で549万回を超えて表示されており、6万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 小型犬をお迎えしたはずが、思った以上に成長して… Xアカウント『@pom__pudding』に投稿されたのは、ビション