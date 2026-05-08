潟上市が発注した公共工事をめぐる官製談合事件で、逮捕された市の職員の身柄が秋田地方検察庁に送られました。公正でなければならない、公共工事の入札。警察は7日夜、約4時間にわたって市役所を捜索していて、押収した資料を元に、全容解明を進める方針です。山粼愛子記者「午後10時です。およそ4時間におよぶ家宅捜索が行われ、捜査員が段ボール箱を運び出しています」連休明けの業務を始めたばかりの潟上市役所か