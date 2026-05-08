欧州の赤い列車とツーショット赤沢亮正経済産業大臣は2026年5月7日、ヨーロッパの高速鉄道「ユーロスター」の前で撮影した写真を公式Xに投稿しました。【あ、赤い！】これが、ユーロスター・レッドと写真を撮る赤沢大臣です（画像）赤沢大臣は、G7貿易大臣会合に出席するため、フランスのパリを訪れており、その道中で撮ったと思われるユーロスターとのツーショット写真を、「ユーロスター なう」とのコメントとともに投稿して