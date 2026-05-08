おじいちゃん犬とおじいちゃん猫の、仲睦まじすぎる姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で5万5000回再生を突破し、「癒しの時間」「この空気感めっちゃ好き」といったコメントが寄せられています。 【動画：おじいちゃん犬とおじいちゃん猫が、仲良く日向ぼっこをして…おしどり夫婦のような『尊すぎる光景』】 一緒にぬくぬく日向ぼっこ TikTokアカウント「kuropanda7」に投稿されたのは、一緒