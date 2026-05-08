アニメソングシンガー・YURiKAのPre-10th Anniversaryを記念するリード楽曲「HYPER RIOT」が、2026年6月10日（水）に配信リリース、および6月14日（日）のライブ会場にてCDリリースされる。2027年2月22日にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREでの開催が決定しているデビュー10周年記念ワンマンライブ『Shiny Stage』。その大きな節目に向けた「Pre-10th Anniversary」の幕開けを飾る記念楽曲「HYPER RIOT」を発売することが解禁された。す