AFC U−17女子アジアカップ中国2026・グループB第3節が8日に行われ、U−17女子日本代表（リトルなでしこ）とU−17女子オーストラリア代表が対戦した。12チームが参加する今大会は、10月からモロッコで開催されるFIFA U−17女子ワールドカップの予選も兼ねており、上位4チームに本大会の出場権が与えられる。2大会ぶり5度目の優勝を目指すリトルなでしこは初戦でレバノンに13−0で大勝すると、続く第2節はインドを3−0で撃破し