日本サッカー協会（JFA）は8日、今月15日（金）14時より行うキリンチャレンジカップ2026およびFIFAワールドカップ2026の日本代表メンバー発表会見をJFA公式YouTubeチャンネル、JFA公式Instagramアカウントにてライブ配信することを発表した。開幕が迫るFIFAワールドカップ2026で優勝という目標を掲げている日本代表は、昨年10月にブラジル代表に歴史的初勝利を収めたほか、3月のインターナショナルマッチウィークではサッカー