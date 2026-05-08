ドイツ名門のブレーメンでマネージングディレクターを務めるクレメンス・フリッツ氏が、昨夏にイングランドのサウサンプトンから１年間の期限付き移籍で加入した菅原由勢の去就に言及した。ドイツメディア『FUSSBALL TRANSFERS』が伝えている。25歳の日本代表DFは、今季ここまでブンデスリーガで28試合に先発し、６アシストをマーク。主戦場の右サイドで存在感を示している。2028年６月末まで契約を残すサウサンプトンに戻る